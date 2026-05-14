Tappa oggi Giro d' Italia 2026 Paestum - Napoli | percorso e altimetria

Oggi si corre la sesta tappa del Giro d'Italia 2026, da Paestum a Napoli, lunga 142 chilometri. La tappa presenta un dislivello complessivo di 500 metri e attraversa alcune zone della regione campania. La corsa si svolge nel pieno rispetto del percorso e delle altimetrie previste, con i corridori impegnati in un tracciato pianeggiante e leggermente ondulato. La partenza è prevista nel pomeriggio, con un arrivo in città previsto in serata.

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Oggi, giovedì 14 maggio, si disputa la sesta tappa del Giro d'Italia 2026, la Paestum - Napoli di 142 km con un dislivello di 500 metri di dislivello. Il Giro arriva a Napoli per la quinta volta consecutiva, ma è la prima nella cornice unica di Piazza del Plebiscito, dove sarà volata.La maglia.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tappa oggi Giro d'Italia 2026: Plovdiv-Sofia, percorso e altimetriaOggi, domenica 10 maggio, è in programma la terza tappa del Giro d'Italia 2026, la Plovdiv-Sofia di 174 km. Tappa oggi Giro d'Italia 2026: Catanzaro-Cosenza, percorso e altimetriaOggi, martedì 12 maggio, dopo il giorno di riposo è in programma la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 km con 1800... Temi più discussi: Risultati Giro 2026, Tappa di oggi: Ordine d'arrivo 13 maggio, classifica generale e maglie aggiornate | Arrieta e Eulálio i protagonisti di giornata! · Ciclismo; Giro d’Italia 2026, Tappa 5: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia, oggi tappa 4: orario, percorso e dove vederla; Risultati Giro 2026, Tappa di oggi: Ordine d'arrivo 9 maggio, classifica generale e maglie aggiornate · Ciclismo. Half the stage covered through torrential rain and relentless pace. Now, let's get ready for fireworks in the finale Metà tappa andata tra pioggia battente e velocità sostenuta: prepariamoci a un finale da fuochi d'artificio MirrorMedia / LaPresse #GirodItalia x.com Giro d'Italia 2026, Arrieta vince la 5^ tappa, Eulalio è la nuova maglia rosaIl Giro d'Italia 2026 prosegue oggi con la quinta tappa, da Praia a Mare a Potenza. Il percorso, lungo 203 chilometri e con un dislivello di 4.100 metri, porta i ciclisti dalla Calabria alla Basilicat ... tg24.sky.it LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga bidone in porto! Ad Arrieta una frazione folle, Eulalio maglia rosa con tanti minuti di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA LA TAPPA DI DOMANI PAESTUM-NAPOLI 17.55 Grazie per averci ... oasport.it