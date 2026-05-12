Tappa oggi Giro d' Italia 2026 | Catanzaro-Cosenza percorso e altimetria
Oggi si disputa la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, che collega Catanzaro a Cosenza. La frazione, lunga 138 chilometri, si svolge dopo il riposo e presenta un dislivello totale di circa 1800 metri. La corsa attraversa due città calabresi, con un percorso caratterizzato da salite e tratti pianeggianti. La partenza è prevista nel capoluogo calabrese, con arrivo nella città di Cosenza.
Oggi, martedì 12 maggio, dopo il giorno di riposo è in programma la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 km con 1800 metri di dislivello. La maglia rosa, dopo le prime tre tappe in Bulgaria, è sulle spalle dell'uruguiano Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), che ha.🔗 Leggi su Today.it
Giro d'Italia 2026: Percorso, Salite Shock e Favoriti. Ecco cosa aspettarsi | MTBT
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