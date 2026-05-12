Tappa oggi Giro d' Italia 2026 | Catanzaro-Cosenza percorso e altimetria

Oggi si disputa la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, che collega Catanzaro a Cosenza. La frazione, lunga 138 chilometri, si svolge dopo il riposo e presenta un dislivello totale di circa 1800 metri. La corsa attraversa due città calabresi, con un percorso caratterizzato da salite e tratti pianeggianti. La partenza è prevista nel capoluogo calabrese, con arrivo nella città di Cosenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui