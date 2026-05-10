Tappa oggi Giro d' Italia 2026 | Plovdiv-Sofia percorso e altimetria

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si corre la terza tappa del Giro d'Italia 2026, che collega Plovdiv a Sofia per una distanza di 174 chilometri. La gara si svolge in Bulgaria e coinvolge un percorso che attraversa zone pianeggianti e alcune salite. La tappa si conclude nella capitale, Sofia, con un arrivo previsto nel centro cittadino. La competizione vede i ciclisti impegnati lungo un tracciato che combina tratti pianeggianti e salite.

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Oggi, domenica 10 maggio, è in programma la terza tappa del Giro d'Italia 2026, la Plovdiv-Sofia di 174 km. Nella tappa precedente, la Burgas-Veliko Tarnovo, a vincere è stato l'uruguaiano Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team)Oggi, domenica 10 maggio, la terza tappa del Giro d'Italia 2026, la.🔗 Leggi su Today.it

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