Tappa oggi Giro d' Italia 2026 | Plovdiv-Sofia percorso e altimetria

Oggi si corre la terza tappa del Giro d'Italia 2026, che collega Plovdiv a Sofia per una distanza di 174 chilometri. La gara si svolge in Bulgaria e coinvolge un percorso che attraversa zone pianeggianti e alcune salite. La tappa si conclude nella capitale, Sofia, con un arrivo previsto nel centro cittadino. La competizione vede i ciclisti impegnati lungo un tracciato che combina tratti pianeggianti e salite.

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