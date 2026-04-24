Perugia chiude dopo 13 anni il Bistrot del centro storico | L’avventura finisce qui

Dopo tredici anni di attività, il Bistrot del centro storico di Perugia chiuderà definitivamente il 3 maggio. La decisione è stata comunicata dal proprietario, che ha annunciato la fine dell’attività con un messaggio in cui ha scritto: “L’avventura finisce qui”. La chiusura del locale si aggiunge a quella di altre attività storiche della zona, che negli ultimi tempi hanno abbassato le serrande.

Un’altra attività storica del centro abbassa la serranda. Il 3 maggio chiuderà i battenti il noto Bistrot del cuore della città, nato tredici anni fa da un’idea del suo titolare. A dare l’annuncio è stato lo stesso gestore, con un messaggio in cui ripercorre con emozione gli inizi e le difficoltà.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Commercio a Perugia, dati incoraggianti negli ultimi due anni: crescono i negozi in centro storico Perugia, il futuro del centro storico: esperti e cittadini al tavoloGiovedì 23 aprile 2026, alle ore 17:00, la sede della Società del Gotto in via Enrico dal Pozzo 47, situata nell’area di Porta Pesa, ospiterà...