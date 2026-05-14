Nel secondo giorno della visita di Kate Middleton a Reggio Emilia si sono susseguite numerose attività ufficiali. La stampa britannica ha commentato con entusiasmo il primo giorno in Italia, definendolo un evento storico e di grande importanza. La duchessa ha mostrato il suo italiano durante gli incontri pubblici, suscitando curiosità tra i media locali e internazionali. La sua presenza in città ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto considerando il suo percorso di salute recente e il suo ruolo rappresentativo.

U n «momento epocale» e una «pietra miliare significativa». Così i giornali britannici descrivono oggi la prima giornata della visita in Italia di Kate Middleton – il primo viaggio ufficiale internazionale dopo la diagnosi di cancro del 2024 e la successiva guarigione. Una «missione globale» per lo sviluppo della prima infanzia che, grazie alle calorose interazioni con la comunità locale di Reggio Emilia, sta avendo anche effetti inaspettati in patria, con un incremento dell’indice di popolarità per tutti i Royal. Kate Middleton da Reggio Children, quella domanda sui bimbi disabili X Kate Middleton brilla di gentilezza in Italia . È bastata una visita in solitaria nelle scuole reggiane, tra gli abbracci e i selfie con i bambini locali, per risollevare le sorti della monarchia in Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tanti gli impegni nel secondo giorno di Kate Middleton a Reggio Emilia. E in patria la lodano: «Ma davvero parla così bene l’italiano?»

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