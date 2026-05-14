Kate Middleton a Reggio Emilia il programma del secondo giorno Sorpresa | la principessa tirerà la sfoglia

La principessa Kate ha iniziato la giornata a Reggio Emilia, dove è prevista una serie di impegni ufficiali. Nel pomeriggio, parteciperà a un incontro con artigiani locali e visiterà una fabbrica di pasta fatta a mano, con un'attenzione particolare alla tradizione culinaria della zona. Durante l'evento, la principessa si cimenterà nella preparazione della sfoglia, un’attività tipica della cucina regionale. La giornata si concluderà con una cerimonia pubblica nel centro città.

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Reggio Emilia, 14 maggio 2026 – Sveglia presto per la principessa Kate per il suo secondo e ultimo giorno di tour reggiano ( foto ). In prima mattinata è attesa nella scuola ‘Salvador Allende’ in via Gattalupa, un altro plesso del circuito di Reggio Children. Sarà l’ultimo edificio scolastico che visiterà la Middleton, dopo l’Anna Frank di ieri. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacaasilo-allende-visita-kate-middleton-h0pajmcs Al ‘Re Mida’. Poi andrà al centro di riciclaggio ricreativo ’Re Mida’ gestito da Iren. Un’oretta e mezza di full immersion per apprendere le magiche trasformazioni degli oggetti che rinascono e poi sguscerà via verso il parmense.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kate Middleton a Reggio Emilia, il programma del secondo giorno. Sorpresa: la principessa tirerà la sfoglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Le foto della principessa Kate Middleton a Reggio EmiliaIl suo primo viaggio all'estero da quando le venne diagnosticato un tumore ha come obiettivo conoscere un metodo pedagogico ideato in città Mercoledì... «Ho abbracciato una principessa vera», dentro la prima giornata di Kate Middleton a Reggio EmiliaLa principessa del Galles era atterrata all'aeroporto Verdi di Parma a metà mattina. Temi più discussi: Kate Middleton in Italia, la prima visita ufficiale dopo la malattia per studiare gli asili; Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini della visita. FOTO; Le foto della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia; Kate Middleton oggi a Reggio Emilia, visita agli asili più belli del mondo dopo la malattia. Cosa incontrerà Kate Middleton a Reggio Children nei prossimi giorni? Di cosa farà tesoro per la sua fondazione Centre for Early Childhood? Vi raccontiamo l'esperienza delle scuole di Reggio Emilia tuttoscuola.com/la-principessa… x.com Kate Middleton a Reggio Emilia. L’arrivo, il saluto ai bambini, gli abbracci: Tornerò. La direttaLa principessa del Galles in visita oggi e domani per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach sull’infanzia. Per Catherine è il primo viaggio all’estero ... bologna.repubblica.it Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini dell’arrivo: il pranzo con l’erbazzone, poi l’abbraccio con una ragazza disabile – VIDEOLa principessa del Galles accolta da ammiratori, bambini e autorità in piazza davanti al Duomo di Reggio Emilia. ilfattoquotidiano.it