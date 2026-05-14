Durante le ultime sfilate di moda, sono state presentate diverse acconciature pensate per il giorno del matrimonio. Molte di queste proposte sono risultate pratiche e facili da realizzare anche all’ultimo momento, purché il resto dell’abito e del trucco siano già definiti. Le tendenze viste in passerella offrono spunti per chi cerca un look semplice ma d’effetto, senza rinunciare alla comodità e alla praticità.

Quando si parla di acconciature da sposa anche le scelte last minute sono ammesse, a patto che sul resto non ci siano dubbi. E se l’abito è pronto già da tempo, per chi dirà «sì» tra la primavera e l’estate 2026 fronte capelli c’è ancora sufficiente margine di movimento. Per fugare ogni eventuale perplessità residua, sono perfette le ultime passerelle haute couture e quelle bridal, ricche di suggerimenti e idee per tagli capelli lunghi, medi e corti. Acconciature da sposa 2026: chignon e intrecci per tutti i gusti. Non perde appeal il raccolto, anzi. La classica acconciatura da sposa si reinventa ogni anno in declinazioni differenti, arricchendosi di dettagli che non la fanno mai apparire démodé.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tante idee per il tuo giorno più bello: ecco le acconciature viste in passerella che ci sono piaciute di più

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