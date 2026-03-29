Le Nike Air Max 90 Tattoo vanno indossate con orgoglio ogni giorno come se fossero il tuo tatuaggio più bello

Le Nike Air Max 90 “Tattoo” sono un modello che invita a indossarle con sicurezza, come se fossero un tatuaggio personale. Sono state scelte e presentate da GQ Italia, che si occupa di selezionare i prodotti senza influenze esterne. Quando si acquista tramite i link proposti, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Indosserai le Nike Air Max 90 “Tattoo” così spesso da far sembrare che te le sia tatuate sui piedi. Infatti, questa nuova proposta del marchio sportivo statunitense è la scelta ideale per sfoggiare il miglior stile quotidiano senza dover ricorrere ai soliti colori. Quando pensiamo a un paio di sneaker versatili, la prima cosa che ci viene in mente sono delle scarpe bianche, nere o bianche e nere. Forse anche grigie. Comunque, in generale i colori neutri più basici sono la scelta più sicura in questi casi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le Nike Air Max 90 “Tattoo” vanno indossate con orgoglio, ogni giorno, come se fossero il tuo tatuaggio più bello Articoli correlati Nike Air Max 90 Infrared, la sneaker più ambita di sempre, torna nel 2026 con un tocco modernoLa Nike Air Max 90 Infrared torna nel 2026 con un'estetica in perfetto equilibrio tra effetto nostalgia e innovazione. Le nuove Nike Air Liquid Max sono il colpo di scena dell'Air Max Day 2026All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Altri aggiornamenti su Le Nike Air Max 90 Tattoo vanno... Temi più discussi: Le nuove Nike Air Liquid Max sono il colpo di scena dell'Air Max Day 2026; LEGO Nike Air Max 95: quando esce e quanto costa il nuovo set delle iconiche sneakers; Nike Air Works immagina il futuro di Air Max attraverso otto designer da tutto il mondo; Nike Air Max Day 2026, la guida per i veri appassionati di sneaker. Le nuove Nike Air Liquid Max sono il colpo di scena dell'Air Max Day 2026Le Nike Air Liquid Max arrivano per rivoluzionare l’Air Max Day 2026 con una nuova unità Air sagomata, un design futuristico ispirato alla rana freccia velenosa e un’estetica radicale che segna il pro ... gqitalia.it Come si indossano le nuove Nike Air MaxLe Air Max sono tornate. E non sono mai state così attuali. La sneaker più iconica di Nike - un manifesto dello stile sporty prima ancora di una scarpa - torna in tre nuovi modelli che ne esprimono il ... cosmopolitan.com Il programma Air Works di Nike riunisce designer globali per co-creare i futuri modelli di Air Max, utilizzando le risorse e il patrimonio di Nike. - facebook.com facebook