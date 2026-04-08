L'ex allenatore ha suscitato entusiasmo, lasciando intendere che potrebbe riportare l’Italia a livelli più elevati rispetto a quelli attuali. Nel frattempo, un centrocampista spagnolo ha attirato l’attenzione non solo per le qualità tecniche, ma anche per le aspettative che circondano il suo arrivo. La società ha approvato ufficialmente la possibilità di ingaggiarlo, ritenendolo adatto alle esigenze della squadra. Nel frattempo, si discute anche di un trasferimento di un club di piccole dimensioni.

La scelta del nuovo ct azzurro, la corsa all'ultimo posto in Champions, le big tra assetto attuale e futuro: il semaforo al calcio italiano del nostro vicedirettore Stefano Agresti. Semaforo verde per Conte ct: lui è attratto (e parecchio) dall’idea di tornare, De Laurentiis gli ha già dato il via libera. Direte: ma se il nuovo presidente federale, che sceglierà l’allenatore della Nazionale, dovesse preferire un altro? Tutto può essere, però ci viene difficile immaginare uno più adatto di Antonio per quel ruolo. Perché? Perché il commissario tecnico del futuro dovrà essere un vincente, dovrà essere libero (o. potenzialmente libero) dal punto di vista contrattuale, dovrà avere a cuore la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte fece sognare con un'Italia più scarsa di questa. Fabregas, oltre il bello ci sono le aspettative

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