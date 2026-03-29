Continuano i successi di Nicola Sguera | vittoria al concorso ScaraBIMBOcchio

Nicola Sguera ha ottenuto una vittoria al concorso letterario ScaraBIMBOcchio con il racconto intitolato “Il potere del canto”. La premiazione si è svolta recentemente, e il suo lavoro è stato scelto tra le numerose partecipazioni. Si tratta di un riconoscimento ufficiale che si aggiunge ai successi già ottenuti dallo scrittore. La giuria ha valutato positivamente la qualità narrativa e lo stile del racconto.

Tempo di lettura: 3 minuti Nicola Sguera ha vinto, con il racconto “Il potere del canto ” (in gara con 293 opere), la VI edizione dello ScaraBIMBOcchio, concorso letterario destinato all’ infanzia e all’ adolescenza, ideato nel 2020 dal Teatro dei Pari con la collaborazione di professionisti attivi in ambito nazionale e di enti locali e del Comune di Villastellone (TO). Negli anni il Concorso ha ottenuto il sostegno della Regione Piemonte, del Lions Club Carignano Villastellone, della Fondazione Martoglio e della CR Fossano. Nel ringraziare per il prestigioso premio, in collegamento video, Sguera – sollecitato in merito alla sua produzione... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Continuano i successi di Nicola Sguera: vittoria al concorso ScaraBIMBOcchio Articoli correlati Benevento, a Casa Pisani il salotto culturale con Nicola SgueraIl 7 gennaio, alle ore 18:00, riprendono i salotti culturali del mercoledì a Casa Pisani, curati dall’Archeoclub di Benevento. Nicola Sguera vince il Premio Letterario Internazionale “Donna” per il racconto ineditoTempo di lettura: 2 minuti Nicola Sguera si è classificato primo (per la sezione prosa adulti) all’interno della 37ª edizione del Premio Letterario...