Tale padre tale figlia | Meadow Walker primogenita dell’indimenticabile Paul Walker scomparso nel 2013 conquista il Festival per i 25 anni di The Fast and the Furious in cui recitava papà E la sua eleganza discreta non passa inosservata

Meadow Walker, figlia del noto attore scomparso nel 2013, ha preso parte al Festival di Cannes dedicato ai 25 anni del film in cui recitava il padre. La giovane, 27 anni, ha scelto un abbigliamento elegante e sobrio che ha attirato l’attenzione dei presenti. La sua presenza sul red carpet ha suscitato interesse tra gli spettatori e i media, senza far uso di pose appariscenti o accentuate. La sua partecipazione si è distinta per la semplicità e la naturalezza del suo stile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui