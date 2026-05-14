Fratelli per sempre | Vin Diesel piange ricordando Paul Walker nel 25° anniversario di Fast and Furious
Durante il 25° anniversario del film di successo in cui ha recitato, l’attore protagonista ha ricordato pubblicamente un collega scomparso nel 2013. L’evento si è svolto al Festival di Cannes, dove è stato condiviso un momento di commozione in memoria del collega, scomparso tragicamente alcuni anni fa. La celebrazione ha coinvolto anche il pubblico presente, che ha assistito a un momento di ricordo e riflessione.
La star di Fast and Furious ha ricordato il 'fratello' Paul Walker, scomparso tragicamente nel 2013, durante l'anniversario del cult automobilistico celebrato al Festival di Cannes. In una Cannes povera di star americane ci ha pensato Vin Diesel ad attiare l'attenzione del pubblico intervenendo sulla Croisette insieme a gran parte del cast di Fast and Furious per celebrare il 25° anniversario del cult che ha dato vita a un franchise miliardario. Non sono mancante le lacrime di commozione quando Diesel ha ricordato il "fratello" Paul Walker, scomparso nel 2013 in un incidente automobilistico. A celebrare il ricordo dell'amico era presente al festival la figlia, Meadows Walker.🔗 Leggi su Movieplayer.it
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