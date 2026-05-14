Fratelli per sempre | Vin Diesel piange ricordando Paul Walker nel 25° anniversario di Fast and Furious

Durante il 25° anniversario del film di successo in cui ha recitato, l’attore protagonista ha ricordato pubblicamente un collega scomparso nel 2013. L’evento si è svolto al Festival di Cannes, dove è stato condiviso un momento di commozione in memoria del collega, scomparso tragicamente alcuni anni fa. La celebrazione ha coinvolto anche il pubblico presente, che ha assistito a un momento di ricordo e riflessione.

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