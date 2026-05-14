Tajani Lollobrigida e Casellati | in diretta dal Senato il Question Time – Video

Alle 15 si svolge al Senato il Question Time con la partecipazione di tre ministri: quello degli Esteri, quello dell’Agricoltura e quello delle Riforme. L’evento si tiene in diretta e coinvolge i rappresentanti del governo, che rispondono alle domande delle opposizioni e dei senatori presenti in aula. La sessione prevede interventi e risposte su questioni attinenti ai rispettivi settori, con un focus sulle attività e le scelte del governo.

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