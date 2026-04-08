Oggi alle 15, alla Camera dei deputati, si tiene il Question Time con Tajani e Giuli, incentrato sulla crisi in Medio Oriente, la situazione umanitaria, le questioni relative a Cuba e il documentario su Giulio Regeni. L'incontro si svolge in un contesto di dibattito e confronto tra i deputati, senza pronunce ufficiali o decisioni immediatamente attese. La seduta viene trasmessa in diretta.

Guerra in Medio Oriente, crisi umanitaria e Cuba e il caso del documentario su Giulio Regeni. Si svolge oggi, mercoledì 8 aprile, alle 15, il Question Time alla Camera dei deputati. Il ministro Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni sulle iniziative al fine di scongiurare forme di propaganda di ideologia politica o religiosa presso istituti scolastici (Sasso – Misto); sulle ulteriori iniziative al fine di concorrere all’educazione delle nuove generazioni e tutelare i minori dagli effetti pervasivi delle piattaforme digitali (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sulle misure volte al rafforzamento economico e professionale del personale della scuola (Miele – Lega). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Medio Oriente, Cuba e doc su Regeni: il Question Time con Tajani e Giuli alla Camera. La diretta

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