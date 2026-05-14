taiwan teme di essere merce di scambio tra washington e pechino

Il presidente statunitense ha dichiarato di essere disposto a mettere in discussione l’indipendenza di Taiwan, attirando l’attenzione sulle possibili implicazioni di questa posizione. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti tra Stati Uniti e Cina, con il governo di Taipei che teme di essere coinvolto in una strategia di scambio tra le due potenze. La situazione si inserisce in un quadro di complessità geopolitica che riguarda la regione.

Prima di salire a bordo dell’Air Force One diretto a Pechino, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che avrebbe parlato con il numero uno cinese Xi Jinping della vendita di armi statunitensi a Taiwan. Le parole di Trump hanno fatto immediatamente scattare l’allarme a Taipei. Perché mai il presidente statunitense dovrebbe discutere con la Cina di un argomento che i suoi predecessori si sono rifiutati di affrontare nel loro dialogo con Pechino? Il Taiwan relations act, una legge votata dal congresso nel 1979 in occasione del riconoscimento di Pechino da parte di Washington, obbliga gli Stati Uniti a garantire a Taiwan i mezzi per difendersi.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Canada and UK Are Secretly Courting China—Trump Sees Red

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