Taiwan sisma di magnitudo 5.6 riaccende la paura | si teme sciame sismico

Il sisma di magnitudo 5.6 ha colpito Taiwan, causando paura tra la popolazione e alimentando timori di uno sciame sismico. L’ente di monitoraggio ha inviato messaggi di allerta a Taipei e Yilan, invitando i cittadini a mantenere alta attenzione. Le autorità temono che le scosse possano ripetersi o intensificarsi nelle prossime ore, mentre si cercano eventuali danni nelle zone più vicine all’epicentro. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Un sisma brutale che ha riacceso il timore dei cittadini di Taiwan e che ha dimostrato ancora una volta come qualsiasi giornata possa essere sconvolta da una calamità naturale. Sono le 12:37 a Taiwan – le 5:37 in Italia – quando la terra inizia a tremare. Niente di nuovo per una Nazione che con i sisma convive da secoli e che conosce il pericolo che ogni scossa può portare con sé. Stavolta, però, la scossa è apparsa sin da subito più violenta del solito. La magnitudo del terremoto è stata di 5.6, con epicentro al largo della contea di Yilan, lungo la costa nord-orientale di Taiwan, ad una profondità di 66,8 chilometri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

