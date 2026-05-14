Taiwan rischia di diventare merce di scambio negli accordi tra la Cina e gli USA

Taiwan potrebbe trovarsi nel mezzo di negoziati tra la Cina e gli Stati Uniti, rischiando di essere usata come leva nelle trattative tra le due potenze. La questione ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori internazionali, che segnalano come il territorio sia un elemento chiave nelle dinamiche di potere tra i due paesi. La situazione si sviluppa in un momento di tensione crescente, con implicazioni che coinvolgono anche questioni di sicurezza e alleanze militari nella regione. Per approfondimenti, ascolta il Podcast di Fanpage.it alle 18.00.

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