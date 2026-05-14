Negli Stati Uniti, si ipotizza che l'indipendenza di Taiwan possa essere messa in discussione in cambio di concessioni commerciali, come dazi e accesso a risorse rare, tra cui terre rare e chip. Donald Trump si sarebbe mostrato disposto a valutare questa possibilità, mentre il presidente cinese cerca di indebolire il sostegno americano all’isola, considerata da Pechino una parte integrante del proprio territorio. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni diplomatiche tra le due potenze.

Donald Trump è pronto a sacrificare Taiwan in cambio di accordi commerciali e un aiutino con l'Iran? Speriamo di no, ma Xi Jinping, il nuovo Mao, vuole scardinare l'appoggio americano all'isola considerata ribelle. I microchip, i dazi, le terre rare, gli investimenti sono i veri temi sul piatto della bilancia del supervertice, in cambio di Taiwan. Per assurdo ai cinesi fa comodo che il gigante americano sia impantanato in Medioriente, dove ha spostato uomini, missili e navi dal teatro asiatico. Trump smentisce di aver bisogno di una mano da Pechino, ma con il segretario del Pentagono al seguito affronterà l'aiutino cinese sottobanco agli iraniani per rimettere in piedi l'arsenale missilistico, grazie ai treni della Via della Seta, che viaggiano a pieno ritmo da Pechino a Teheran.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'indipendenza di Taiwan possibile merce di scambio per dazi, chip e terre rare

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?? L'ambasciata cinese negli Stati Uniti ha pubblicato su X le quattro linee rosse nelle relazioni Cina-USA che non devono essere messe in discussione: 1 La questione di Taiwan. 2 Democrazia e diritti umani. 3 Sistemi politici. 4 Diritti dello sviluppo cines x.com

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