Taiwan e il diritto alla salute universale | la lettera dell’Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia

In vista della 79ª Assemblea mondiale della sanità in programma a Ginevra dal 18 maggio, è stata diffusa una lettera dall’Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia, firmata dal direttore generale Riccardo Tsan Nan Lin. La comunicazione riguarda il tema del diritto alla salute universale e viene pubblicata integralmente. La missiva evidenzia le posizioni di Taipei su questioni sanitarie e politiche legate alla partecipazione internazionale e alla tutela dei diritti sanitari.

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Nessuno sia lasciato indietro. Il diritto di Taiwan a cooperare per una salute universale Dal 18 al 23 maggio 2026, mentre si svolge a Ginevra la 79ª Assemblea Mondiale della Sanità (AMS), una questione di giustizia e sicurezza globale rimane aperta e inaccettabilmente irrisolta. Nonostante il passare degli anni, la partecipazione di Taiwan ai lavori dell'Assemblea continua a essere ostacolata, lasciando un vuoto ingiustificabile nella rete sanitaria internazionale. L’AMS affronta temi cruciali sulla salute, dall'impatto del cambiamento climatico alla preparazione verso nuove pandemie e alla lotta contro la resistenza antimicrobica, eppure si continua a permettere che ragioni politiche prevalgano sul diritto universale alla salute, emarginando un Paese libero e democratico da un dialogo che appartiene a tutti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Taiwan e il diritto alla salute universale: la lettera dell’Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Taiwan isolata: il blocco aereo africano spinge Taipei alla fugaIl viaggio del presidente di Taiwan verso l’Eswatini è stato annullato dopo che diverse nazioni africane hanno negato il permesso di sorvolo... Sanità parmense sotto pressione: “Attivare subito l’ufficio comunale per il diritto alla salute”"Prendiamo atto del piano di interventi presentato dal direttore generale dell’AOSP e commissario straordinario di Ausl dott. Temi più discussi: Cina: Le menzogne di Lai Ching-te su Taiwan, anche se ripetute, resteranno tali; RightsCon, come la Cina è riuscita a far cancellare la più grande conferenza al mondo sui diritti digitali; Contro Xi e senza Trump, il Giappone si riarma; Il presidente Lai afferma il diritto di Taiwan di stabilire legami con il mondo. Il presidente Lai Ching-te di #Taiwan sfida la pressione della #Cina con una visita a sorpresa in #Eswatini, rivendicando il diritto dell’isola a relazioni internazionali autonome. x.com Taiwan trova un nuovo alleato nel Paraguay. E alla Cina non piaceIl presidente di Taiwan, William Lai, ha ricevuto il presidente del Paraguay, Santiago Peña, nell’Ufficio presidenziale di Taipei con tutti gli onori in una visita considerata storica per entrambi i P ... formiche.net Il presidente Lai rivendica 'il diritto di Taiwan a stabilire legami con il mondo'Taiwan ha il diritto di stabilire legami con il mondo, ha affermato oggi il presidente Lai Ching-te al suo ritorno da un viaggio in Eswatini, l'unico alleato africano dell'isola. (ANSA) ... ansa.it