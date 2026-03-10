Sanità parmense sotto pressione | Attivare subito l’ufficio comunale per il diritto alla salute

La sanità a Parma è in difficoltà e si chiede di istituire immediatamente un ufficio comunale dedicato al diritto alla salute. Il piano di interventi è stato presentato dal direttore generale dell'AOSP e dal commissario straordinario di Ausl. La richiesta mira a garantire un supporto più diretto ai cittadini e a migliorare l'organizzazione dei servizi sanitari locali.

"Prendiamo atto del piano di interventi presentato dal direttore generale dell'AOSP e commissario straordinario di Ausl dott. Campagna - si legge in una nota di ChiAma Parma - per far fronte ad una reale difficoltà delle aziende territoriali nel garantire il rispetto del diritto alla salute dei parmigiani. Tuttavia, ribadiamo che il vero elemento critico resta la preoccupante carenza di personale medico e infermieristico, fondamentale per garantire l'apertura h24 e 7 giorni su 7 e ridurre il fenomeno degli accessi impropri al pronto soccorso e il rischio che le case di comunità rimangano meri poliambulatori senza vera integrazione sociosanitaria.