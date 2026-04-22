Taiwan isolata | il blocco aereo africano spinge Taipei alla fuga

Il viaggio del presidente di Taiwan verso l’Eswatini è stato cancellato dopo che varie nazioni africane hanno negato il permesso di sorvolo all’aereo presidenziale. La decisione è stata influenzata da richieste delle autorità cinesi, che hanno esercitato pressione sui paesi coinvolti. La vicenda ha portato a un aumento dell’isolamento internazionale di Taiwan, con alcuni stati africani che hanno scelto di non autorizzare il transito.

Il viaggio del presidente di Taiwan verso l’Eswatini è stato annullato dopo che diverse nazioni africane hanno negato il permesso di sorvolo all’aeromobile presidenziale, esercitando una pressione derivante dalle autorità cinesi. Lai Ching-te non potrà quindi partecipare alle celebrazioni per il quarantesimo anniversario dell’ascesa al trono del sovrano Mswati III, inizialmente previste per questo mercoledì. Blocchi aerei e pressioni economiche sulla sovranità dello spazio aereo. La decisione di interrompere la missione diplomatica taiwanese è scaturita da una serie di dinieghi unilaterali arrivati senza preavviso da parte di Seychelles, Mauritius e Madagascar.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taiwan isolata: il blocco aereo africano spinge Taipei alla fuga Notizie correlate Taiwan parla e si muove. Ecco come Taipei sfugge alla morsa cineseTaipei sta progressivamente ridefinendo il proprio modo di stare sulla scena internazionale. Taiwan, a Taipei la campana suona 108 volte per dare il benvenuto all'Anno del CavalloMartedì, primo giorno del Capodanno lunare, la campana dello storico tempio Baoan di Taipei è stata suonata 108 volte per dare il benvenuto all’Anno... Una raccolta di contenuti Blocco navale e aereo per i rifornimenti Usa: ecco il vero piano cinese per TaiwanLe esercitazioni militari cinesi in corso intorno a Taiwan mostrano con sempre maggiore chiarezza quale sia la strategia di Pechino in caso di crisi nello Stretto. Più che a un'offensiva, il Dragone ... ilgiornale.it TAIWAN, LA NUOVA CATENA D’INVASIONE CINESEC’è un errore ricorrente nel modo in cui l’Occidente legge il dossier Taiwan: isolare i segnali, anziché coglierne la composizione. La questione non è se la Cina stia preparando l’invasione domani m ... opinione.it