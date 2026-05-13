Trump incontra Xi Jinping in Cina | dal Golfo a Taiwan e i dazi i fronti aperti sono caldissimi

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro tra il presidente di una grande potenza e il leader di un altro paese si svolge in Cina, con l’obiettivo di discutere di questioni e tensioni che coinvolgono la regione e oltre. Tra i temi affrontati ci sono i rapporti commerciali, le dispute territoriali e le relazioni con altri paesi. L’evento si inserisce in un quadro di tensioni internazionali che coinvolgono anche questioni economiche e politiche di rilievo globale.

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