Taipei | La Cina è il rischio maggiore per la pace nello Stretto di Taiwan

Il governo ha dichiarato che la Cina rappresenta il principale rischio per la stabilità nello Stretto di Taiwan. La dichiarazione arriva in un momento in cui le tensioni tra i due paesi sono cresciute, con esercitazioni militari e avvistamenti di navi e aerei nella regione. Le autorità taiwanesi hanno anche segnalato frequenti incursioni di velivoli militari cinesi e esercitazioni vicino all’isola. La situazione continua a essere monitorata da vicino da parte di vari attori internazionali.

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La Cina “è il rischio maggiore per la pace nello Stretto di Taiwan “. Lo ha dichiarato il governo di Taipei, mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è a Pechino per una visita di Stato, durante la quale i leader delle due potenze mondiali potrebbero discutere anche della posizione verso l’isola, che la Cina rivendica come parte del territorio nazionale. Il governo taiwanese, poi, ha ringraziato gli Stati Uniti per “il sostegno a lungo termine e su tutti i livelli”. “Il Partito Comunista Cinese (Pcc) vuole sconvolgere lo status quo e minare la sopravvivenza della Repubblica di Cina (il nome ufficiale di Taiwan, ndr). Questo è il rischio maggiore per la pace nello Stretto di Taiwan”, ha affermato Liang Wen-chieh, viceministro del Consiglio per gli Affari Continentali di Taiwan. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Taipei: "La Cina è il rischio maggiore per la pace nello Stretto di Taiwan" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il piano USA per fermare l’invasione cinese di Taiwan Sullo stesso argomento Taiwan sotto assedio: la mossa diplomatica di Pechino per scardinare TaipeiL’instabilità che investe il Medio Oriente, con il conflitto tra Israele e l’Iran, sta innescando una serie di ripercussioni geopolitiche che... Droni invisibili contro flotte senza equipaggio. Com’è il confronto nello stretto di TaiwanNello stretto di Taiwan la competizione militare si gioca, almeno nella mente degli strateghi che se ne occupano, sempre meno sulle piattaforme... Temi più discussi: Taiwan. La guerra delle isole minori: così la Cina logora il confine dello Stretto; Il dossier Taiwan può diventare merce di scambio nel negoziato Usa-Cina; Taiwan, la grande paura di essere pedina di scambio; Xi detta a Trump la linea rossa su Taiwan (e non solo). Da Singapore a Bruxelles, gli occhi dei leader mondiali questa settimana sono a Pechino: Donald #Trump si prepara a incontrare #XiJinping nella capitale cinese. L'agenda è di ampio respiro: sia Pechino che Washington hanno dichiarato che Taiwan è in ci x.com Taipei: La Cina è il rischio maggiore per la pace nello Stretto di Taiwan(LaPresse/AP) - La Cina è il rischio maggiore per la pace nello Stretto di Taiwan. Lo ha dichiarato il governo di Taipei, mentre il ... stream24.ilsole24ore.com Taiwan, parla l’esperto: Il rischio guerra è più elevato che mai. Ecco il piano di Xi JinpingElia Morelli spiega ad Affaritaliani i piani di Pechino per soffocare l'isola e la contesa globale sui microchip ... affaritaliani.it