Europei di Taekwondo | Touiar d’argento l’Italia fa già il bis

Durante i Campionati Europei di Taekwondo a Monaco di Baviera, l’Italia ha ottenuto la sua seconda medaglia, un argento conquistato da Abderrahman Touiar. La competizione si è disputata il 12 maggio 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei. Touiar si è distinto in una fase importante della gara, portando a casa il risultato positivo per la squadra italiana.

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Monaco di Baviera, 12 maggio 2026 – L’Italia ci ha preso gusto agli Europei di Taekwondo 2026. Ecco la seconda medaglia, l’argento di Abderrahman Touiar. A Monaco l'azzurro chiude al secondo posto la categoria -58 kg maschile al termine di un percorso che lo ha portato in finale con cinque vittorie consecutive, fermato soltanto nell'ultimo atto da Georgii Gurtsiev. Ed è già bis nei primi due giorni della rassegna dopo il bronzo di Dennis Baretta nei -68 kg vinto ieri. Per Touiar l’argento rappresenta una conferma a livello continentale: a dicembre aveva già conquistato il titolo europeo under 21 a Pristina. La cronaca. Touiar costruisce la finale fin dal primo combattimento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei di Taekwondo: Touiar d’argento, l’Italia fa già il bis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Campionati Italiani Junior 2026 – DAY 1 CAMPO 1 Notizie correlate Abderrahman Touiar argento agli Europei di taekwondo a 17 anni! Un nuovo gioiello sulle orme di Dell’AquilaUn Abderrahman Touiar in grande spolvero ha ottenuto la medaglia d’argento in occasione dei Campionati Europei 2026 di taekwondo, evento attualmente... L’Italia scopre un nuovo talento! Abderrahman Touiar in semifinale agli Europei di taekwondo nella categoria di Dell’Aquila!Seconda giornata di gara e seconda medaglia per l’Italia ai Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale... Argomenti più discussi: Campionati europei di taekwondo 2026: programma, italiani e italiane in gara e dove vedere gli incontri; Europei Taekwondo Monaco 2026, Dennis Baretta è bronzo nei -68 kg; Europei taekwondo 2026, assegnati i titoli della prima giornata. Italia sul podio con Dennis Baretta; Online gli esiti di valutazione delle richieste di finanziamento per Erasmus+|Gioventù|Sport e Corpo Europeo di Solidarietà ESC51. Abderrahman Touiar argento agli Europei di taekwondo a 17 anni! Un nuovo gioiello sulle orme di Dell’AquilaUn Abderrahman Touiar in grande spolvero ha ottenuto la medaglia d'argento in occasione dei Campionati Europei 2026 di taekwondo, evento attualmente in ... oasport.it