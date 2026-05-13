Europei di Taekwondo l’Italia conquista due medaglie | bronzo e argento nelle prime giornate di finali

Durante le prime giornate degli Europei di Taekwondo a Monaco di Baviera, l’Italia ha ottenuto due medaglie: un bronzo e un argento. Le gare si sono svolte in Germania e hanno visto gli atleti italiani salire sul podio nelle finali che si sono disputate nel corso dei giorni. Questi risultati rappresentano le prime medaglie conquistate dalla squadra azzurra durante la competizione.

Monaco – Due giornate di gare e finali agli Europei di Taekwondo e subito due medaglie per l’Italia. A Monaco di Baviera, in Germania, gli Azzurri salgono sul podio e conquistano un bronzo e un argento. A salire sul terzo gradino è Dennis Baretta nei -68 kg, dopo aver realizzato un ottimo percorso con tre vittorie fino ai quarti di finale. In semifinale l’Azzurro ha perso con il turco Berkay Erer, avversario di alto livello, che ha vinto 2-0. Il giorno seguente è il sedicenne Abderrahman Touiar, a prendersi la medaglia nei -58 kg. Perfetto il percorso del giovane atleta tricolore. In finale ha ceduto e contro il bielorusso Georgii Gurtsiev, che ha avuto la meglio con il punteggio di 2-0.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Campionati Italiani Junior 2026 – DAY 1 CAMPO 2

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