Taekwondo argento per Cirivello agli Europei | il bilancio

Gli Europei di taekwondo si sono conclusi con un risultato positivo per l’Italia, che ha portato a casa una medaglia d’argento grazie alla prestazione di un atleta nel torneo maschile. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, con numerosi incontri tra i migliori praticanti europei. Cirivello Si è distinto nelle fasi finali, contribuendo al bottino complessivo della spedizione azzurra. La manifestazione si è svolta senza incidenti significativi e ha visto la partecipazione di diversi paesi europei.

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Si chiude con il sorriso e una medaglia la spedizione azzurra ai Campionati Europei di taekwondo 2026. A concludere una rassegna continentale di assoluto rilievo è Gaetano Cirivello, classe giovane della categoria -54 kg, che conquista il suo primo argento in un grande evento con la Nazionale maggiore, regalando all’Italia un bottino finale di due argenti e due bronzi. Il palermitano ha dato il meglio si sé, costruendo il podio passo dopo passo: nei quarti ha superato il georgiano Vitali Geladze per 2-1, mentre in semifinale ha demolito il bulgaro Hristiyan Georgiev, numero 4 del ranking mondiale, con un perentorio 2-0 (14-0 e 17-13 i parziali). 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Taekwondo, l’Italia chiude gli Europei con l’argento di un fantastico Gaetano CirivelloSi chiude con il prezioso argento di Gaetano Cirivello nei -54 kg la soddisfacente spedizione azzurra a Monaco di Baviera per i Campionati Europei di... Cirivello d'argento: l'Italia chiude gli Europei con quattro medaglieQuattro su quattro, l'Italia si regala un'altra medaglia nella giornata conclusiva degli Europei di Taekwondo. Argomenti più discussi: Europei taekwondo 2026 oggi: orari 14 maggio, tv, streaming, italiani in gara; Europei taekwondo, l'Italia verde ancora a medaglia con Iurlaro. Taekwondo, l’Italia chiude gli Europei con l’argento di un fantastico Gaetano Cirivello - x.com Taekwondo, argento per Cirivello agli Europei: il bilancioGli Europei di taekwondo si chiudono bene per l'Italia: arriva una grande medaglia d'argento per Cirivello Si chiude con il sorriso e una medaglia la spedizione ... sportface.it Cirivello d’argento nei -54 kg, l’Italia del taekwondo chiude gli Europei con quattro medaglieROMA (ITALPRESS) – Si chiudono i Campionati Europei Senior di Taekwondo 2026 con l’Italia che entra nella storia. Gaetano Cirivello conquista la medaglia d’argento nei -54 kg, portando il bottino azzu ... italpress.com