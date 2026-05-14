Taekwondo argento per Cirivello agli Europei | il bilancio
Gli Europei di taekwondo si sono conclusi con un risultato positivo per l’Italia, che ha portato a casa una medaglia d’argento grazie alla prestazione di un atleta nel torneo maschile. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, con numerosi incontri tra i migliori praticanti europei. Cirivello Si è distinto nelle fasi finali, contribuendo al bottino complessivo della spedizione azzurra. La manifestazione si è svolta senza incidenti significativi e ha visto la partecipazione di diversi paesi europei.
Si chiude con il sorriso e una medaglia la spedizione azzurra ai Campionati Europei di taekwondo 2026. A concludere una rassegna continentale di assoluto rilievo è Gaetano Cirivello, classe giovane della categoria -54 kg, che conquista il suo primo argento in un grande evento con la Nazionale maggiore, regalando all’Italia un bottino finale di due argenti e due bronzi. Il palermitano ha dato il meglio si sé, costruendo il podio passo dopo passo: nei quarti ha superato il georgiano Vitali Geladze per 2-1, mentre in semifinale ha demolito il bulgaro Hristiyan Georgiev, numero 4 del ranking mondiale, con un perentorio 2-0 (14-0 e 17-13 i parziali). 🔗 Leggi su Sportface.it
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