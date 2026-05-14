Durante i Campionati Europei di taekwondo in corso a Monaco di Baviera, un’atleta italiana si è qualificata per le semifinali, assicurandosi così una medaglia già in tasca. La competizione si svolge sul palco del BMW Park e vede in azione atleti provenienti da vari paesi europei. La qualificazione alle semifinali rappresenta un risultato importante e permette di avvicinarsi al podio in questa fase della gara. La rassegna continentale prosegue con diverse sfide in programma nelle prossime ore.

Certezza Italia ai Campionati Europei 2026 di taekwondo, rassegna in fase di svolgimento sulla pedana del BMW Park di Monaco di Baviera, in Germania. Anche nell’ultimo giorno di competizioni la compagine tricolore si è infatti assicurata una medaglia. A riuscire nell’intento è stato il nostro Gaetano Crivello, in lizza nella categoria -53 kg maschile, il quale ha appena staccato il pass per la semifinale dopo una mattinata di altissimo profilo. Il cammino dell’azzurro è cominciato con la brillante vittoria dei sedicesimi di finale, dove ha arginato il cipriota Antreas Spyrou per 2-0 (15-6, 16-1). Successivamente, agli ottavi, il nostro portacolori si è liberato del padrone di casa Christos Rafail Nitsas, battendolo per 2-0 (25-12, 18-12). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo, altra gioia in arrivo agli Europei. Crivello accede in semifinale e prenota la medaglia!

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