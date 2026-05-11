Taekwondo Dennis Baretta vola in semifinale agli Europei! Già certa la prima medaglia azzurra
Durante la prima giornata dei Campionati Europei di taekwondo 2026, si sono svolte le sessioni pomeridiane a Monaco di Baviera. Un atleta italiano ha raggiunto la semifinale della competizione, garantendosi così una medaglia certa. La gara si è svolta senza altri dettagli sui risultati specifici o sui nomi degli atleti coinvolti. L’evento prosegue con le altre categorie in programma nei prossimi giorni.
Buone notizie per l’Italia al termine della sessione pomeridiana della giornata inaugurale dei Campionati Europei di taekwondo 2026, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Dennis Baretta ha raggiunto infatti la semifinale nella categoria -68 kg, regalando alla spedizione azzurra la certezza della prima medaglia in questa rassegna continentale. Il ventunenne nativo di Aprilia, già vincitore degli European Games 2023, si è garantito un piazzamento sul podio e a questo punto proverà ad inseguire il titolo europeo. Baretta ha affrontato un percorso ricco di insidie nelle eliminatorie, vincendo tre incontri consecutivi al terzo round nell’ordine contro il lussemburghese Sekou Coulibaly, il tedesco n.🔗 Leggi su Oasport.it
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