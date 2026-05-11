Taekwondo Dennis Baretta vola in semifinale agli Europei! Già certa la prima medaglia azzurra

Durante la prima giornata dei Campionati Europei di taekwondo 2026, si sono svolte le sessioni pomeridiane a Monaco di Baviera. Un atleta italiano ha raggiunto la semifinale della competizione, garantendosi così una medaglia certa. La gara si è svolta senza altri dettagli sui risultati specifici o sui nomi degli atleti coinvolti. L’evento prosegue con le altre categorie in programma nei prossimi giorni.

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