Europei di taekwondo 2026 | Touiar in semifinale seconda medaglia azzurra assicurata Quinta Frassica fuori Maturo

Ai Campionati Europei di taekwondo 2026, un atleta italiano ha raggiunto la semifinale nei -58 kg, assicurandosi la seconda medaglia per il paese. Il giovane, chiamato all’ultimo minuto a sostituire un infortunato, ha superato nei quarti di finale la testa di serie numero uno. Nelle altre gare, l’atleta quinto classificato si è fermato prima di raggiungere il podio, mentre un altro italiano è stato eliminato ai quarti di finale.

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Il giovane talento italiano, convocato all’ultimo momento al posto dell’infortunato Dell’Aquila, batte la testa di serie numero uno nei quarti e si garantisce il podio nei -58 kg. Quinta posto per la diciottenne Frassica, eliminato al primo turno Maturo. L’Italia non smette di sorridere ai Campionati Europei di taekwondo 2026 di Monaco di Baviera. Nella seconda giornata di gara la spedizione azzurra si assicura un altro podio grazie ad Abderrahman Touiar, che conquista l’accesso alle semifinali nella categoria -58 kg e porta a due il conto delle medaglie certe del torneo continentale, evento di categoria G4 valido per il ranking mondiale e olimpico.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Europei di taekwondo 2026: Baretta in semifinale, prima medaglia azzurra garantita. Rimpianto Maggiore, fuori anche Molin e BertagninIl 21enne di Aprilia supera tre incontri tutti al terzo round e si assicura il podio nei -68 kg. Taekwondo, Dennis Baretta vola in semifinale agli Europei! Già certa la prima medaglia azzurraBuone notizie per l’Italia al termine della sessione pomeridiana della giornata inaugurale dei Campionati Europei di taekwondo 2026, in corso di... Argomenti più discussi: Campionati europei di taekwondo 2026: programma, italiani e italiane in gara e dove vedere gli incontri; Europei taekwondo 2026 oggi: orari 11 maggio, tv, streaming, italiani in gara; Europei Taekwondo Monaco 2026, Dennis Baretta è bronzo nei -68 kg; Europei di Monaco: la Nazionale apre con la medaglia di bronzo di Dennis Baretta nei -68 kg. Sempre più in alto Dennis! Dopo i titoli continentali nelle categorie giovanili e la vittoria ai Giochi Europei di Cracovia 2023, l’azzurro del taekwondo ha conquistato a Monaco il bronzo europeo nella categoria -68kg. #ItaliaTeam @taekwondofita x.com L’Italia scopre un nuovo talento! Abderrahman Touiar in semifinale agli Europei di taekwondo nella categoria di Dell’Aquila!Seconda giornata di gara e seconda medaglia per l'Italia ai Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale in ... oasport.it