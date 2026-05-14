Synergie Italia inaugura la nuova filiale di Udine

A Udine, in via Generale Caneva Carlo 8, è stata aperta una nuova filiale di Synergie Italia. La società, attiva nel settore del collocamento e delle risorse umane, ha infatti inaugurato questa sede per ampliare la propria presenza nel territorio. La filiale si inserisce in un network internazionale che si occupa di mettere in contatto aziende e professionisti, offrendo servizi di selezione e supporto alla ricerca di personale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e delle autorità locali.

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È stata inaugurata a Udine, in via Generale Caneva Carlo 8, la nuova filiale di Synergie Italia, network internazionale specializzato nel favorire l’incontro tra aziende e professionisti. All’inaugurazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inaugura la nuova filiale cittadina di SynergieIl 13 maggio sarà inaugurata la filiale Synergie di Udine, un momento importante di incontro e condivisione dedicato sia alle aziende del territorio... Banca 360 FVG inaugura la nuova filiale a PorciaÈ stata inaugurata questa mattina la nuova filiale imprese di Porcia di Banca 360 FVG, un passo significativo nel percorso di rafforzamento della... Temi più discussi: Synergie Italia inaugura la nuova filiale di Udine; Synergie Italia e PwC Italia insieme per modello integrato servizi HR e consulenza; Vespa Newtron, l’icona italiana diventa elettrica; Giorgia Meloni al Senato: Messe in atto strategie per arginare la migrazione giovanile. Synergie Italia inaugura la nuova filiale di Udine ift.tt/QGpdULN x.com Synergie Italia inaugura la nuova filiale di UdineUdine, 13 maggio 2026 – È stata inaugurata a Udine, in via Generale Caneva Carlo 8, la nuova filiale di Synergie Italia, network internazionale ... affaritaliani.it Synergie Italia apre una nuova filiale a Udine: oltre 150 candidati al recruitingTaglio del nastro in via Generale Caneva Carlo 8 con il sindaco De Toni. Presenti 120 aziende e istituti scolastici del territorio. nordest24.it