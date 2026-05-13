Inaugura la nuova filiale cittadina di Synergie

Il 13 maggio si terrà l'inaugurazione della nuova filiale di Synergie a Udine, un evento che coinvolgerà aziende locali e persone in cerca di lavoro. La cerimonia sarà un'occasione per presentare gli spazi e le attività della filiale, che si propone di supportare le imprese e i candidati della zona. La giornata prevede anche momenti di confronto tra i rappresentanti dell’azienda e i partecipanti.

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Il 13 maggio sarà inaugurata la filiale Synergie di Udine, un momento importante di incontro e condivisione dedicato sia alle aziende del territorio sia ai candidati in cerca di nuove opportunità.L’evento nasce con l’obiettivo di creare connessioni concrete: da un lato, offrire alle imprese un.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Banca 360 FVG inaugura la nuova filiale a PorciaÈ stata inaugurata questa mattina la nuova filiale imprese di Porcia di Banca 360 FVG, un passo significativo nel percorso di rafforzamento della... Banca Adria Colli Euganei apre la nuova filiale a Mellaredo di PianigaProsegue il percorso di crescita territoriale di Banca Adria Colli Euganei, del gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, che oggi festeggia... Temi più discussi: Banca di Piacenza inaugura la nuova filiale di Milano De Angeli; Mediobanca Premier inaugura una nova sede a Lodi; Banca di Piacenza inaugura la seconda filiale a Milano Punto di riferimento dove le persone contano; Sparkasse rafforza la presenza in Veneto: inaugurata la nuova sede di Bassano. 11/5/26.Si terrà mercoledì 13/5/26 alle 17.30 l'inaugurazione della nuova sede della Filiale della BCC Veneta a Sottomarina nei nuovi locali di Viale Padova 28 (al piano terra delGiardino sospeso):saranno presenti il presidente Flavio Piva e il direttore Gene x.com BPPB inaugura la nuova sede della Filiale di BarlettaLa Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha inaugurato la nuova sede della Filiale di Barletta, trasferita nei locali di Corso Garibaldi 49/D, nel centro pulsante della città. Il trasferimento rientra ... affaritaliani.it Banca Territori del Monviso inaugura la nuova filiale di Piobesi TorineseQuella che celebriamo non è soltanto l'apertura di uno sportello bancario. È una scelta precisa: essere presenti, in modo stabile, in questa comunità, ha spiegato Alberto Rinaldi, vicepresidente Btm ... ansa.it