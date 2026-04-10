Banca 360 FVG inaugura la nuova filiale a Porcia

Questa mattina è stata ufficialmente aperta la nuova filiale di Banca 360 FVG dedicata alle imprese a Porcia. La filiale rappresenta un nuovo punto di riferimento per le attività economiche della zona, ampliando la presenza dell’istituto nel territorio pordenonese e nella zona della destra Tagliamento. L’apertura si inserisce nel piano di espansione della banca nella regione e si aggiunge alle strutture già operative nella provincia.

È stata inaugurata questa mattina la nuova filiale imprese di Porcia di Banca 360 FVG, un passo significativo nel percorso di rafforzamento della presenza dell’istituto nel territorio pordenonese e, più in generale, nella destra Tagliamento. Un’apertura che conferma la volontà della banca di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Banca Generali apre una nuova filiale in piazza Unità Cassa Rurale Fvg, riapre la filiale di Farra d'IsonzoNel suo intervento, il vicepresidente vicario Martinuzzi ha sottolineato il valore della presenza territoriale per una banca cooperativa, ricordando... Si parla di: Il palazzetto dell’ASU diventa Pala 360: la partnership con Banca 360 FVG; Il palazzetto dell’ASU diventa Pala 360 grazie a Banca 360 FVG.