Svizzera fa un incidente in Ferrari e la abbandona semidistrutta a lato dell’autostrada

Mercoledì mattina in Svizzera, lungo l’autostrada A1 in direzione di Berna, un veicolo di lusso si è scontrato e, successivamente, il conducente ha abbandonato l’auto semidistrutta a bordo strada. La vettura, una Ferrari, è stata trovata danneggiata ma senza il conducente nei pressi del sinistro. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente né sulla presenza di altre persone coinvolte. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Fa un incidente in Ferrari e l a abbandona lì, semidistrutta a lato dell’autostrada. E’ accaduto in Svizzera, lungo l’autostrada A1 in direzione Berna, mercoledì mattina. Nei pressi di Lenzburg, nel Canton Argovia, un automobilista ha perso il controllo della potente auto, ha sfondato una recinzione ed è finito in una scarpata. Giunta sul posto, una pattuglia della polizia cantonal e ha trovato la Ferrari gravemente danneggiata abbandonata nella scarpata. I rilievi indicavano che l'auto sportiva era uscita di strada e aveva sfondato diversi metri della recinzione per la fauna selvatica. Risaliti all’identità del proprietari o dell’auto, gli agenti si sono recati presso la sua abitazione e lo hanno trovato illeso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Svizzera, fa un incidente in Ferrari e la abbandona semidistrutta a lato dell’autostrada ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Baracca in fiamme al lato dell’autostrada A12, servono 15mila litri d’acqua per spegnere l’incendioSarzana (La Spezia), 22 marzo 2026 – Tante, tantissime chiamate ai vigili del fuoco nella tarda serata di sabato 21 marzo perché l’incendio che... Il ‘Pil dell'ombra’: il lato oscuro dell'economia su Telegram. Cos’è la ‘refund fraud’ e perché fa pauraRoma, 27 aprile 2026 – Mentre le autorità globali si concentrano sulla regolamentazione delle Big Tech della Silicon Valley, un’economia parallela,... Temi più discussi: F/A-18, il pilota voleva rientrare; Incidente in Svizzera, chiuso il Passo del Sempione: stop ai veicoli verso il confine; Incidente per un elicottero a Mezzovico, uomo in pericolo di morte; La Svizzera riaccende ai motori: dopo 71 anni stop al divieto di gare automobilistiche. Bravissima LUCIANA!!...ho molto apprezzato e condiviso la tua lettera alla SVIZZERA....qlche anno fa ho avuto un incidente di macchina e purtroppo mi sono scontrata con la loro becera burocrazia!! Uno SCHIFO.!!!..GRAZIE X averlo fatto presente !! #ctcf x.com Svizzera, fa un incidente in Ferrari e la abbandona semidistrutta a lato dell’autostradaFa un incidente in Ferrari e la abbandona lì, semidistrutta a lato dell’autostrada. E’ accaduto in Svizzera, lungo l’autostrada A1 in direzione Berna, mercoledì mattina. Nei pressi di Lenzburg, nel ... ilgiorno.it Esce di strada con la Ferrari, la lascia distrutta nell'erba e torna a casa: lo strano incidente in SvizzeraUna Ferrari rossa devastata, abbandonata nell’erba accanto all’autostrada e senza nessuno a bordo. Una scena insolita, quasi irreale, scoperta all’alba lungo l’A1 ... corriereadriatico.it