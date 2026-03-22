Sarzana (La Spezia), 22 marzo 2026 – Tante, tantissime chiamate ai vigili del fuoco nella tarda serata di sabato 21 marzo perché l’ incendio che veniva segnalato era ben visibile dall’autostrada A12. Ad andare in fiamme una baracca adibita a cucina in via di Ponte a Sarzana, di fronte al terrapieno dell’autostrada Azzurra. Sarzana, l'intervento dei vigili del fuoco Immediatamente è partita la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Sarzana con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per il contrasto agli incendi mentre dalla sede centrale della Spezia è stata inviata un’autobotte per garantire la riserva d’acqua, per un totale di sette unità di vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baracca in fiamme al lato dell’autostrada A12, servono 15mila litri d’acqua per spegnere l’incendio

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