Negli ultimi anni, Telegram si è trasformato in un punto di incontro per attività economiche parallele, spesso fuori dal controllo delle autorità. Tra queste, si sta diffondendo una pratica nota come ‘refund fraud’, un raggiro che coinvolge rimborsi falsi e che sta crescendo in modo preoccupante. Questa realtà emergente rappresenta un lato oscuro dell’economia digitale, che si sviluppa lontano dagli sguardi ufficiali e regolamentari.

Roma, 27 aprile 2026 – Mentre le autorità globali si concentrano sulla regolamentazione delle Big Tech della Silicon Valley, un’economia parallela, sfuggente e massicciamente capitalizzata si è stabilizzata tra le pieghe di Telegram. Nata come piattaforma di messaggistica libertaria, l'app fondata da Pavel Durov è mutata in un mercato globale che, secondo le stime più recenti del 20252026, genera un giro d’affari illecito superiore ai 2,2 miliardi di dollari al mese. Non si tratta più solo di attivismo o privacy, ma di una vera e propria “finanza ombra” che sta sfidando i sistemi bancari tradizionali. La "democratizzazione" del crimine Il vero salto di “qualità” di Telegram risiede nella scalabilità.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ‘Pil dell'ombra’: il lato oscuro dell'economia su Telegram. Cos’è la ‘refund fraud’ e perché fa paura

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