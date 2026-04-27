In Svezia, nel 2023, vengono destinati 685 milioni di corone per riacquistare libri cartacei nelle scuole, eliminando progressivamente i tablet come strumenti principali di studio. Questa decisione arriva dopo che i risultati del rapporto PISA 2022 in matematica e lettura hanno evidenziato un calo delle prestazioni degli studenti. La somma investita servirà a rafforzare l’uso dei libri tradizionali nel percorso scolastico.

? Cosa sapere La Svezia stanzia 685 milioni di corone nel 2023 per ripristinare i libri cartacei.. Il piano mira a contrastare il calo dei risultati PISA 2022 in matematica e lettura.. Stoccolma ha stanziato 685 milioni di corone nel 2023 per ripristinare i libri cartacei nelle scuole, segnando una svolta radicale che mette in discussione anni di digitalizzazione forzata nelle aule svedesi. La decisione del governo svedese non è un semplice acquisto di materiale didattico, ma un cambio di paradigma pedagogico. Nelle classi primarie, l’obiettivo è riportare al centro la lettura, la scrittura manuale e l’aritmetica attraverso strumenti fisici. Questo piano prevede il ritorno dei manuali stampati per ogni materia e per ogni studente, oltre a una gestione più rigida dell’uso dei cellulari durante le ore scolastiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svezia: milioni per il ritorno dei libri e addio ai tablet a scuola

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