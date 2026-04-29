Stop al computer | in Francia e in Svezia tornano carta e penna nelle scuole In Italia si vota per la settimana nazionale della scrittura a mano

In Francia e in Svezia, le scuole tornano a privilegiare l’uso di carta e penna, limitando l’impiego di dispositivi digitali durante le lezioni. Questa scelta segue le recenti normative approvate in entrambi i paesi, che mirano a ridurre i rischi associati a un uso eccessivo della tecnologia nel percorso scolastico. In Italia, nel frattempo, si svolge la settimana nazionale dedicata alla scrittura a mano nelle scuole.

Dopo la Francia, anche la Svezia sceglie delle leggi che difendono il mondo dell’istruzione dai rischi connessi a un eccessivo utilizzo della tecnologia nello studio. Da un lato, professori universitari e realtà accademiche che vietano agli studenti l’utilizzo – connesso allo studio – dei pc durante le lezioni. Dall’altro, nuove norme a livello statale che vietano l’utilizzo dei computer nelle scuole, a favore del ritorno di carta e penna. Il caso francese: le università contro l’uso dei pc. «I nostri docenti non dovrebbero essere costretti a insegnare di fronte a studenti distratti ». Lo aveva affermato Gabriel Médaouar dell’Università Cattolica dell’Ovest, con sede ad Angers, nella Francia occidentale.🔗 Leggi su Open.online

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La settimana della scrittura a mano, ogni anno dal 15-21 gennaio. Cosa dovranno fare le scuoleInvia di approvazione la proposta di legge AC 758, recante l’“Istituzione della settimana nazionale della scrittura a mano”.

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