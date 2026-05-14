Sono state annunciate le date dei Grammy Awards 2027, con la cerimonia prevista per domenica 7 febbraio. L’evento si terrà alla Crypto.com Arena di Los Angeles e sarà trasmesso in diretta sulla rete ABC. Inoltre, la premiazione sarà disponibile in streaming su Disney+ e Hulu. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti principali del settore musicale per l’anno prossimo.

La cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2027 sarà trasmessa in diretta su ABC dalla Crypto.com Arena di Los Angeles, domenica 7 febbraio 2027, e in streaming su Disney+ e Hulu. La notizia è stata rivelata martedì 12 maggio, durante la presentazione Disney Upfront a New York. L’annuncio delle nomination, invece, avrà luogo lunedì 16 novembre. Per la prima volta dal 1972, dunque, l’evento musicale più atteso dell’anno andrà in onda su ABC; il passaggio all’emittente televisiva era stato confermato nell’ottobre del 2024. «I Grammy sono un’occasione per celebrare la musica che emoziona il mondo, e questo momento si fonda proprio su questo», ha dichiarato Harvey Mason Jr.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Svelate le date chiave dei Grammy Awards 2027 (e c’è qualche novità)

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