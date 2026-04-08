L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato le date delle prossime edizioni degli Oscar, con la 96ª prevista nel 2027 e la 100ª, la prima celebrazione centenaria, nel 2028. Le date sono state comunicate mentre il settore cinematografico riflette sui risultati dell’ultima cerimonia. La programmazione anticipata mira a pianificare eventi e preparare il percorso per gli anni a venire.

Mentre l’industria sta ancora metabolizzando i verdetti dell’ultima cerimonia, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences guarda già al futuro. Sono infatti disponibili le date per le prossime due edizioni degli Oscars. La 99ª edizione degli Oscar si terrà il 7 marzo 2027, mantenendo la collocazione domenicale che ha caratterizzato le ultime fortunate edizioni. Ma l’attesa più grande è già proiettata verso l’anno successivo: la storica 100ª edizione degli Academy Awards è stata fissata per il 5 marzo 2028, un traguardo leggendario che l’Academy intende celebrare con un evento senza precedenti. Queste nuove date arrivano in un momento di grande fermento per il cinema internazionale, ancora influenzato dall’incredibile serata che ha visto protagonisti i vincitori degli Oscar 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Academy Awards: svelate le date per il 2027 e la storica centesima edizione del 2028

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