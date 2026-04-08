L'Academy ha annunciato le date ufficiali delle cerimonie degli Oscar 2027 e 2028, indicando le giornate in cui si terranno le ultime edizioni trasmesse a Hollywood. Le date sono state rese note attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti previsti o sulle modalità di svolgimento delle due edizioni. La comunicazione ufficiale segnala un passaggio importante per la tradizionale cerimonia cinematografica.

L'Academy ha ufficializzato il calendario delle edizioni 2027 e 2028, tracciando una linea chiara tra continuità e cambiamento, in vista di una svolta che segnerà il futuro della cerimonia. L'Academy annuncia le date degli Oscar 2027 e 2028, tra conferme e cambiamenti strategici. L'evento resterà a marzo, ma si prepara a una svolta storica: addio al Dolby Theatre e alla TV tradizionale, con il futuro orientato allo streaming. Date, strategia e calendario: come cambiano gli Oscar L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha fissato le coordinate temporali delle prossime due edizioni degli Academy Awards, delineando una traiettoria che mescola stabilità e piccoli aggiustamenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2027 e 2028: svelate le date ufficiali per le ultime cerimonie trasmesse a Hollywood

Oscar 2027 e 2028: annunciate le date ufficiali, al via la stagione dei premi 2026L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e ABC hanno annunciato le date ufficiali delle prossime due edizioni degli Oscar, confermando il...

Academy Awards: svelate le date per il 2027 e la storica centesima edizione del 2028Mentre l’industria sta ancora metabolizzando i verdetti dell’ultima cerimonia, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences guarda già al futuro.

Oscar, fissate le date per il 2027 e il 2028, ultime due edizioni a HollywoodL'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha fissato le date della 99ma e della 100ma edizione degli Oscar, previste rispettivamente per il 14 marzo 2027 e il 5 marzo 2028. Saranno gli ultimi due ... ansa.it

Premi Oscar 99 e 100: annunciate le date delle edizioni 2027 e 2028!Ecco quando ci saranno le prossime edizioni degli Oscar, inclusa la storica 100esima cerimonia del premio cinematografico più importanti al mondo. cinema.everyeye.it