Nella mattinata del 13 maggio, diverse zone del centro di Pisa sono state oggetto di imbrattature con scritte e simboli di ispirazione fascista e nazista. Le scritte sono state segnalate da un’associazione locale che si occupa di diritti civili, che ha denunciato l’episodio alle autorità competenti. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili e rimuovere le scritte dal patrimonio pubblico.

Pisa, 13 maggio 2026 - Svastiche e scritte di stampo fascista e nazista sono comparse nella giornata di oggi, 13 maggio, in diversi punti della città. A denunciarlo è Diritti in Comune – Una città in Comune-Rifondazione Comunista, che riferisce di avere “segnalato e verificato” la presenza dei simboli. Secondo quanto riportato dal movimento politico della sinistra radicale, in piazza San Silvestro, sul cippo donato dai cavatori di Carrara in ricordo dell’uccisione di Franco Serantini, il giovane anarchico morto a Pisa il 7 maggio 1972 dopo gli scontri avvenuti durante una manifestazione contro un comizio del Movimento Sociale Italiano, è stato appoggiato un mattone con una svastica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, svastiche e scritte fasciste in centro: la denuncia di Diritti in Comune

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