Dal 13 al 17 aprile, Montescaglioso ospiterà School Experience 5, un evento che unisce il cinema a un percorso formativo. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo studenti e professionisti del settore. Durante la settimana, sono previste proiezioni, laboratori e incontri che mirano a promuovere l’apprendimento attraverso le immagini e le storie raccontate dal cinema.

Dal 13 al 17 aprile, Montescaglioso diventerà il fulcro di un importante percorso educativo e cinematografico con l’arrivo di School Experience 5. L’iniziativa, che vede la partecipazione attiva di numerosi istituti scolastici della provincia materana e non solo, trasforma il linguaggio del cinema in uno strumento di crescita per studenti, docenti e famiglie attraverso un programma densamente strutturato tra proiezioni, laboratori e momenti di riflessione digitale. Il progetto nasce dalla visione di Giffoni e si inserisce nel quadro del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, avendo il sostegno del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montescaglioso si accende: il cinema diventa scuola con School Experience 5

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