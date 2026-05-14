SURFACE – The Human Landscape Fotografie di Alessandro Bergamini allo Studio Arti Visive a Matera

Nello spazio espositivo dello Studio Arti Visive a Matera, in via delle Beccherie 41, è stata inaugurata la mostra fotografica “SURFACE – The Human Landscape” di Alessandro Bergamini. La mostra, curata da Simona Spinella e Valerio Ballotta, è aperta al pubblico fino al 24 maggio 2026. L’esposizione presenta una serie di fotografie realizzate dall’artista, con un focus sui paesaggi umani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nello spazio espositivo dello Studio Arti Visive a Matera in via delle Beccherie n. 41 inaugurata la mostra fotografica “SURFACE – The Human Landscape” di Alessandro Bergamini, a cura di Simona Spinella e Valerio Ballotta, e visitabile fino al 24 maggio 2026. “Surface” raccoglie fotografie tratte dalla serie “Humanity” e da progetti speciali dell’artista Alessandro Bergamini, intrecciando pratiche fotografiche con riflessioni su corpo, memoria e responsabilità condivisa. Surface è ciò che affiora quando il viaggio diventa incontro. Dalle profondità del mare ai silenzi della neve, dalle steppe della Mongolia alle foreste tropicali dell’Indonesia, fino alle alture del Perù, la terra si svela non solo come spazio fisico, ma come palcoscenico di un’umanità che resiste e che si abbraccia.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - SURFACE – The Human Landscape. Fotografie di Alessandro Bergamini allo Studio Arti Visive a Matera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arti visive e performance ’De Linea art festival’Sabato 2 e domenica 3 maggio la Certosa di Pontignano ospita una nuova edizione del De Linea Art Festival, l’appuntamento dedicato all’illustrazione... Clubbing e arti visive a Torino: il collettivo Megabasic approda da ComboSabato 19 aprile, gli spazi di Combo in corso Regina Margherita ospiteranno "Megabasic x Combo", un evento che unisce musica elettronica,... Si parla di: Roberto Zuffanti | E noi che traccie lasceremo? (2026) | For Sale. Surface – The Human Landscape: l’umanità del mondo in mostra a MateraIl viaggio come incontro e la fotografia come dialogo tra culture. Inaugurata a Matera 'Surface', la mostra di Alessandro Bergamini che esplora i paesaggi umani dai deserti della Mongolia alle foreste ... trmtv.it Alessandro Bergamini – Surface – The Human LandscapeAlessandro Bergamini – Surface – The Human Landscape Surface riunisce fotografie di Alessandro Bergamini dalla serie Humanity: ritratti e paesaggi che raccontano comunità e culture a rischio. Un ... exibart.com