Arti visive e performance ’De Linea art festival’

Sabato 2 e domenica 3 maggio, presso la Certosa di Pontignano, si svolge una nuova edizione del De Linea Art Festival dedicato alle arti visive e alle performance. La manifestazione prevede esposizioni, interventi performativi e installazioni realizzate da artisti contemporanei. L’evento si svolge in un edificio storico e coinvolge vari spazi all’interno della certosa, offrendo un percorso tra diverse forme artistiche.

Sabato 2 e domenica 3 maggio la Certosa di Pontignano ospita una nuova edizione del De Linea Art Festival, l’appuntamento dedicato all’illustrazione contemporanea, alla grafica d’autore e alle arti visive, ideato da Matteo Marsan de Lo Stanzone delle Apparizioni, con la direzione artistica di Riccardo Guasco, promosso dal Comune di Castelnuovo Berardenga. Due giorni di residenze artistiche, mostre, spettacoli, workshop e performance che trasformano la Certosa in un laboratorio creativo. "L’edizione 2026 è all’insegna dei giovani creativi – sottolinea Matteo Marsan –, con grande adesione da parte dei licei artistici di Siena, Firenze, Grosseto e dell’istitituto Bandini di Siena.🔗 Leggi su Lanazione.it

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