Secondo le ultime rilevazioni di Youtrend, il campo largo registra un calo dello 0,4%, mentre Fratelli d’Italia e la Lega mostrano un aumento delle preferenze degli italiani. Il Partito Democratico, i 5 Stelle e Alternativa per l’Italia segnano invece un calo nelle intenzioni di voto. Le percentuali di voto di ciascuna forza politica sono aggiornate e confrontate con i dati precedenti, evidenziando le tendenze attuali nel panorama politico nazionale.

Ancora cattive notizie per il campo largo con Pd, 5Stelle e Avs in calo. Sempre buone le performance di Fratelli d’Italia che continua a crescere nelle intenzioni di voto degli italiani. È l’ultima fotografia scattata da Youtrend per l’agenzia Agi con la supermedia sondaggi. Il dato di maggiore rilievo e triste, per chi continua a parlare di avvisi di sfratto per il governo e difficolta della premer Meloni, è la crescita di FdI. Sempre in testa alla classifica, conquista un ulteriore 0,2% piazzandosi al 28,4. Nelle ultime due settimane il centrodestra ha guadagnato quasi mezzo punto (0,4%) mentre il Campo largo è arretrato della stessa misura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Supermedia Youtrend, aria pesante per il campo largo (-04%), FdI e Lega in crescita. Altro che avviso di sfratto

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