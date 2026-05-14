supermedia agi youtrend il centrodestra risale e appaia il campo largo

Secondo la Supermedia AGIYoutrend, i sondaggi mostrano un miglioramento del centrodestra rispetto alla settimana precedente, con un possibile consolidamento del cosiddetto Campo Largo. La rilevazione di oggi evidenzia un rialzo delle intenzioni di voto a favore delle forze di governo, mentre le opposizioni registrano una lieve flessione. I dati si riferiscono alle preferenze espresse dagli elettori e sono stati raccolti attraverso le ultime rilevazioni degli istituti di ricerca.

AGI - Se quella della scorsa settimana era stata una Supermedia molto positiva per le forze di opposizione, quella di oggi potrebbe rappresentare la “riscossa” per quelle di governo. Nelle ultime due settimane, infatti, il centrodestra ha guadagnato quasi mezzo punto (0,4%) mentre il Campo largo è arretrato della stessa misura: il risultato è che ora le due coalizioni sono staccate, sulla carta, appena dello 0,1%, e sono quindi, di fatto, praticamente appaiate. Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: FDI 28,4 (+0,2), PD 22,0 (-0,4), M5S 12,6 (-0,2), Forza Italia 8,2 (=), Lega 7,3 (+0,3), VerdiSinistra 6,4 (-0,1), Futuro Nazionale 3,6 (+0,2), Azione 3,0 (-0,1), Italia Viva 2,5 (+0,1), +Europa 1,6 (+0,1), Noi Moderati 1,2 (+0,1). 🔗 Leggi su Agi.it

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