Supermedia AGI Youtrend | il Campo largo ' sorpassa' il Centrodestra

Secondo la Supermedia di questa settimana, ci sono alcune variazioni nelle intenzioni di voto. La novità più significativa riguarda il riavvicinamento tra la Lega e un altro partito di centrodestra, con le due forze ora distanziate da solo mezzo punto percentuale. La differenza tra il campo largo e il centrodestra si riduce, segnalando alcuni cambiamenti nelle preferenze degli elettori.

AGI - Poche, ma sostanziose, novità dalla Supermedia di questa settimana: la principale è il riavvicinamento tra Lega e Avs, ora separate soltanto da mezzo punto. Sul piano delle aggregazioni, invece, il 'campo largo' distanzia il centrodestra di un punto esatto, margine che per quanto esiguo equivale al vantaggio più ampio registrato in questa legislatura dalle opposizioni sulla coalizione di governo. Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:. FDI 28,2 (+0,1) PD 22,4 (=) M5S 12,8 (=) Forza Italia 8,2 (-0,1) Lega 7,0 (-0,2) VerdiSinistra 6,5 (+0,3) Futuro Nazionale 3,4 (-0,1) Azione 3,1 (+0,1) Italia Viva 2,4 (-0,1) +Europa 1,5 (=) Noi Moderati 1,1 (=) Questa la Supermedia coalizioni 2022:.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Supermedia AGI/Youtrend: il Campo largo 'sorpassa' il Centrodestra Notizie correlate Supermedia AGI/Youtrend: calo di Fratelli d'Italia, 'campo largo' sempre avantiAGI - La Supermedia di oggi ci consente di apprezzare in pieno le conseguenze del referendum costituzionale, dal momento che sono stati effettuati... Supermedia AGI/Youtrend: FI 'allunga' il distacco sulla LegaAGI - Il quadro politico italiano potrebbe essere alla vigilia del primo vero, grande “scossone” da qualche anno a questa parte. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nei sondaggi è testa a testa tra il centrodestra e il 'campo largo'; Supermedia AGI/Youtrend: non cambia nulla, ma noi ve l’offriamo lo stesso; Sondaggi politici: è testa a testa tra centrodestra e campo largo; SUPERMEDIA YOUTREND/AGI * SONDAGGI 23/4: FDI 28,2% / PD 22,4% / M5S 12,8% / FI 8,3% / LEGA 7,3% / AVS 6,2% / FN 3,5%. Supermedia AGI/Youtrend: Campo largo 'sorpassa' c.destraUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Supermedia AGI/Youtrend: testa a testa c.destra-'campo largo'Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it La Supermedia YouTrend delinea un quadro stabile dopo il referendum: pochi movimenti e trend confermati #SkyInsider - facebook.com facebook La Supermedia YouTrend delinea un quadro stabile dopo il referendum: pochi movimenti e trend confermati #SkyInsider x.com