In casa Allianz Milano, si apre una nuova fase con l’arrivo di Guillermo Falasca come allenatore, dopo la fine dell’epoca di Roberto Piazza, durata sette stagioni. Il nuovo tecnico spagnolo ha espresso entusiasmo nel guidare una squadra con obiettivi ambiziosi. La decisione segna un cambio di rotta nella gestione tecnica del club, che ora si concentra su un nuovo corso con Falasca al vertice della panchina.

Le novità in casa Allianz Milano partono dalla panchina e dal nuovo corso targato Guillermo Falasca. Terminata una vera e propria era targata Roberto Piazza, durata sette stagioni, sarà ora il coach spagnolo a guidare il club del presidente Lucio Fusaro. Falasca, 48 anni, in panchina dal 2015, un europeo conquistato da giocatore con la nazionale iberica, dopo aver fatto bene con Cisterna Volley e dopo l’esperienza in Polonia, con il Norwid Czestochowa, è già focalizzato sull’avventura che lo aspetta e ha le idee chiare sull’identità da dare alla squadra. "Mi piace essere aggressivo come lo ero quando giocavo da opposto: tiravo tutto in battuta e in attacco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperLega. Falasca abbraccia la Powervolley : "Bello guidare un club ambizioso»

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