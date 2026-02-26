La conclusione della stagione regolare porta a riflettere sui risultati ottenuti dalle squadre e sui principali protagonisti che hanno segnato i vari aspetti del gioco. Le classifiche finali rivelano le performance di campioni e formazioni che si sono distinte nell’arco di tutto il campionato, evidenziando le eccellenze individuali e collettive in una competizione certamente avvincente. Tra i massimi realizzatori, il titolo di re dei bomber va a Alexandar Nikolov, che si distingue con un margine considerevole rispetto al secondo in classifica, Reggers. Oltre a mantenere una posizione di spicco in termini di punti marcati, il schiacciatore della Lube compare anche nelle prime posizioni delle classifiche dedicate agli ace e ai migliori ricettori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - I migliori giocatori della regular season di Superlega: Nikolov, Beretta, Buchegger e Perry

Le migliori giocatrici della regular season di Serie A1: Egonu, Fersino e AntropovaAl termine della Regular Season 2025-2026 emergono tre interpreti italiane che guidano le classifiche individuali, segnando una stagione di alto...

Volley, Perugia tramortisce Verona a domicilio e vince la regular season di SuperlegaPerugia ha sconfitto Verona con un secco 3-0 (25-15; 25-21; 25-23) nel big match della 21ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano...

