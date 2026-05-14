Il 14 maggio 2026 si svolge alle 20 l’estrazione dei numeri del SuperEnalotto, del Lotto e del 10eLotto. L’evento si tiene ogni sera e permette ai giocatori di seguire in diretta la pubblicazione dei numeri vincenti. Le estrazioni sono trasmesse in modo regolare e senza interruzioni, offrendo a chi partecipa l’opportunità di conoscere subito i risultati. Nessun’altra informazione sui numeri estratti o sui premi distribuiti viene comunicata prima dell’evento.

Continua anche questa sera, 14 maggio 2026, la caccia alla sestina vincente del SuperEnalotto. Appuntamento come sempre alle 20, per seguire in diretta l'estrazione dei numeri. Il montepremi di questa sera viaggia sempre su cifre stellari: parliamo di 163 milioni e 300mila euro. L’ultimo 6, come ricordiamo sempre perché ciò di sia di buon auspicio è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui con noi la diretta delle estrazioni a partire dalle 20 Superenalotto . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, 14 maggio 2026: estrazione e numeri vincenti

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